Garibaldi se encontra com Patrus para discutir MP da filantropia

O presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), se encontra nesta quarta-feira, 19, com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, para discutir a Medida Provisória 446, que trata de novas regras para entidades filantrópicas. Veja Também: Entenda a medida provisória 446, que anistia filantrópicas Garibaldi concordou com alguns líderes partidários que acusam o governo de não ter negociado com o Congresso antes de enviar o texto. "Foi um erro político", considerou. Para tentar acalmar os ânimos, o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, esteve na terça-feira na Câmara e reconheceu aos líderes que deveria ter conversado com os parlamentares antes de encaminhar a proposta. Segundo o líder do PT, Maurício Rands (PE), o ministro saiu de lá com a garantia de aprovação por parte da base aliada. Artigos da MP tornam automática a aprovação dos pedidos de renovação de certificados de filantropia que estavam pendentes no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), mas recorreram. Ela também extingue todos os processos que contestavam as renovações de certificados e concedem pedidos que já haviam sido negados, mas que estavam com recurso das entidades. O governo argumenta que, sem essa prorrogação automática, várias entidades sérias ficariam sem possibilidade de continuar prestando atendimento.