Garibaldi reúne líderes para definir votações no Senado O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), reúne esta tarde os líderes da Casa para discutir a agenda de votações no plenário para esta semana. Ele previu um saldo positivo de votações entre hoje e quinta-feira. Garibaldi disse que provavelmente na próxima semana o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, devem comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O presidente da CAE do Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), informou hoje que a comissão quer marcar "o mais rápido possível" audiência pública com Meirelles e Mantega, para que eles possam prestar esclarecimentos das medidas já adotadas e a evolução da crise financeira mundial. Mercadante contou aos senadores que hoje conversou com Mantega, que foi obrigado a adiar o seu retorno ao Brasil por conta de tempestade na região do Caribe. A data da audiência ainda não foi marcada.