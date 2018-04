O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), reúne esta tarde os líderes da Casa para discutir a agenda de votações no plenário para esta semana. Ele previu um saldo positivo de votações nesta terça e quarta-feira. Garibaldi disse que provavelmente na próxima semana Mantega e Meirelles devem comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.