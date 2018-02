Garibaldi rejeita CPI dos cartões alegando erro técnico O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), rejeitou nesta quinta-feira a CPI mista para investigar os gastos dos cartões corporativos do governo federal por um erro técnico no requerimento entregue pela oposição. No pedido entregue pela oposição no Senado, estava escrito "apoiamento", antes das assinaturas, ao invés de "requerimento". Garibaldi considerou a falha um erro técnico e agora a oposição terá que recolher novamente as assinaturas no Senado. "Vamos apresentar um novo requerimento, fazer o quê?", disse o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM). A oposição terá de recolher assinaturas de 35 senadores (eram necessários 27) e 189 deputados (171) O senador petista Tião Viana (AC) disse que a decisão de Garibaldi foi correta. "Uma questão técnica dessas pode acabar inviabilizando a investigação lá na frente", disse Viana.