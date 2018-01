Garibaldi quer votar PEC de MPs 'o mais rápido possível'

O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), disse que vai colocar em votação "o mais rápido possível" a proposta de emenda constitucional (PEC) que regulamenta a edição de medidas provisórias (MPs). A proposta foi aprovada na terça-feirapela Câmara, que deve votar ainda nesta tarde os destaques. A PEC terá que passar ainda por uma segunda votação, na Câmara, para depois ser encaminhada ao Senado. Veja Também: Câmara aprova emenda que muda tramitação de MPs O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), ao comentar a votação da PEC, disse que a tramitação de MPs pode atrapalhar até os planos do governo para a reforma tributária. "O governo, se queria votar a reforma tributária, pode estar sendo vítima do não-planejamento de medidas provisórias", disse Chinaglia.