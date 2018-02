Garibaldi leva advogado-geral do Senado para Previdência O ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, convidou o advogado-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello, para ser o consultor jurídico da pasta. Bandeira conversou hoje com o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e acertou a saída do cargo no Legislativo.