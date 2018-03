Garibaldi diz ter apoio de Sarney para concorrer ao Senado

O presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), disse nesta quarta-feira, 7, que tem o apoio do senador José Sarney para disputar a reeleição ao cargo em fevereiro, segundo a Agência Senado. Embora a Constituição não permita o segundo mandato de presidente no curso da legislatura, Garibaldi voltou a afirmar que dispõe de seis pareceres jurídicos que amparam a sua candidatura. " Na parte jurídica, encontro-me numa situação bastante confortável, diante dos pareceres jurídicos que tenho. E quanto à questão política, claro, eu me mantenho candidato e tenho ouvido do senador José Sarney que ele está apoiando minha candidatura", disse à rádio Senado. Garibaldi assumiu um mandato tampão de pouco mais de um ano, com a renúncia de Renan Calheiros em 2007 após suspeitas de irregularidades. O petista Tião Viana, do Acre, está na disputa que elegerá o novo presidente da Casa no dia 2 de fevereiro.