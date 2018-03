Garibaldi diz que vai ressarcir gasto com jato da FAB A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou nesta sexta-feira que o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, vai ressarcir o Erário com os gastos com o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que o transportou para assistir à final da Copa das Confederações, no Rio de Janeiro. A Secom não informou o valor que seria ressarcido aos cofres públicos.