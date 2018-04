Garibaldi diz que não pune senadores que empregam parentes

Dos 81 senadores, apenas 35 responderam à consulta feita pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), sobre a prática de nepotismo em seus gabinetes. Desses, 33 negaram a contratação de parentes no Senado. O senador Garibaldi Alves Filho informou que fará nesta terça-feira uma reunião da Mesa Diretora da Casa para discutir o assunto. Apesar de mais da metade dos senadores não terem obedecido à determinação do presidente do Senado, ele disse que não poderá aplicar punições. "A lei não prevê punição, mas não podemos prever uma caça às bruxas. Se trata de colegas meus aqui do Senado e tenho de tratá-los com toda a civilidade possível", disse. Na reunião da Mesa marcada para terça-feira, Garibaldi disse que espera uma solução definitiva para o assunto.