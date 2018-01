Garibaldi diz que gostaria de voltar ao Senado O ministro da Previdência, Garibaldi Alves (PMDB-RN), afirmou que deseja em 2015 retornar ao Senado Federal, onde tem mandato até as eleições de 2018. "Só sou titular do meu cargo no Senado. Pela minha vontade, volto para o Senado, a não ser que eu seja conduzido pelo partido para outra missão", disse, ao chegar à reunião do conselho político do PMDB que discute a posição da legenda sobre a reforma política.