Garibaldi discutirá MP devolvida com Chinaglia e Jucá O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN) disse que vai se reunir ainda hoje com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), e com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), para falar da Medida Provisória 446, que beneficia entidades filantrópicas, mas que foi devolvida por ele, Garibaldi, ao Executivo. "Toda a nossa preocupação é deixar para trás a MP 446 e construir uma nova solução, através de projeto de lei novo ou de algum que esteja tramitando no Congresso", disse Garibaldi. Questionado sobre a insatisfação do governo com a atitude dele de devolver a MP, Garibaldi afirmou que o que Jucá tem dito é que o governo não quer mais interferir nessa questão. O senador evitou responder se sente vencedor na queda de braço com o governo. "Considero que foi o Congresso que ganhou, porque resistiu a uma MP e mostrou que pode ser independente." O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, confirmou a conversa com Garibaldi, mas disse que não sabia o tema da pauta.