Garibaldi defende regulamentação do lobby

O presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), defendeu nesta terça-feira, 11, a aprovação do projeto que regulamenta o lobby. A proposta, de autoria do senador Marco Maciel, tramita na Casa há 20 anos. "Defendo a regulamentação do lobby. Vários países do mundo já regulamentaram. É uma ameaça às instituições e uma possibilidade concreta de corrupção quando não é regulamentado", disse Garibaldi. "Não pode continuar assim, uma figura sempre infiltrada nos gabinetes", completou. O assunto está em debate em um seminário internacional em Brasília, que discute experiências bem-sucedidas no mundo. "Precisamos acabar com o lobby clandestino e fazer aparecer o lobby certo, das pessoas físicas e jurídicas", defendeu Garibaldi.