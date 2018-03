Garibaldi arquiva pedido da CUT de impeachment de Mendes

Com base em parecer da Advogacia Geral do Senado, o presidente da Casa, Garibaldi Alves (PMDB-RN), mandou arquivar o pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, feito pela CUT do Distrito Federal. Veja também: Ouça trechos da reunião que decidiu a saída do delegado Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas Garibaldi concordou com a tese da advogacia do Senado de que a justificativa da CUT - de que Mendes teria atrapalhado as investigações da Polícia Federal na operação Satiagraha ao conceder habeas-corpus aos investigados - " não demonstra em nenhum momento que o denunciado tenha ocorrido em qualquer erro". Este é segundo pedido de impeachment contra Mendes impetrado no Senado. O primeiro, proposto em 2005, igualmente arquivado, atribuía a Mendes crime de responsabilidade por ter sido homenageado, como ministro do STF, pelos vereadores de Diamantino, no Mato Grosso, onde nasceu, com um logradouro com seu nome.