Garibaldi ameaça obstruir MP que anistia entidades O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), ameaçou ontem dificultar a votação da medida provisória que concede anistia a entidades filantrópicas se o governo não excluir do texto as investigadas por irregularidade. "Quero colocar uma pedrinha no caminho dessa MP", afirmou. "Nós vamos procurar fazer com que essa medida não tramite tão facilmente."