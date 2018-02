Garcia: 'Serra é o exterminador do futuro da política externa'

O assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, chamou nesta quinta-feira, 27, o candidato à Presidência José Serra (PSDB) de "exterminador do futuro" da política externa por sua declaração sobre a Bolívia. Na quarta-feira, Serra afirmou que o governo boliviano é cúmplice do tráfico de cocaína da Bolívia para o Brasil.

Segundo ele, um aspirante a "primeiro funcionário de governo" deveria ter mais serenidade ao analisar uma situação internacional, que envolva o relacionamento entre países vizinhos. Num ato falho, Garcia chegou a chamar Serra de Presidente.

"O presidente Serra está tentando ser o exterminador do futuro da política externa. Já destruiu o Mercosul, quer destruir nosso relacionamento com a Bolívia, e (já chamou)o Mahmoud Ahmadinejad é um Hitler", afirmou. E completou, em tom irônico: "Acho que talvez ele esteja pensando em uma política de corte de despesas e venha a fechar 20 a 30 embaixadas nos países que ele está insultando nesse momento."

Garcia comentou que as aspirações de Serra não vão se confirmar e que ele deveria ser mais prudente ao tratar temas relacionados à política externa. "Ele está brigando com tanta gente que não há outro caminho a não ser fechar embaixadas", disse. Garcia participou nesta quinta-feira do III Foro Brasil-União Europeia, no Rio de Janeiro.