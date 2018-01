Garcia: País e EUA têm posição comum sobre Honduras

Marco Aurélio disse que há grande coincidência entre Brasil e os EUA na posição de que o presidente de Honduras é Manuel Zelaya e de que a eleição ocorrida no último 29 de novembro não é suficiente para recomposição da democracia no País. Entretanto, Marco Aurélio afirmou que há uma pequena diferença nas posições brasileiras e norte-americanas e que será criado um mecanismo de consultas para chegar a um consenso.

Questionado se a relação Brasil-EUA poderia melhorar a partir desta reunião de hoje, Marco Aurélio insistiu que elas nunca estiveram mal e que ambos os países concordam em manter uma apreciação diferente sobre determinados pontos. Recentemente, o próprio Marco Aurélio declarou-se "decepcionado" com a atuação do governo norte-americano.

O assessor não quis comentar a aproximação entre o governo brasileiro e o Irã. Apenas mencionou que a intenção é fazer com que Teerã desempenhe um papel positivo na solução de questões do Oriente Médio e que se submeta às normas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da Organização das Nações Unidas (ONU). Uma das razões da visita de Valenzuela ao Brasil foi a de reiterar a preocupação, já manifestada pela secretária de Estado, Hillary Clinton, com o "flerte" do Brasil com o Irã.