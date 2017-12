Garcia ironiza críticas de Alckmin sobre crise aérea O presidente do PT, Marco Aurélio Garcia, rebateu a afirmação do ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB), feita nesta terça-feira, de que a crise do setor aéreo mostra a ineficiência do governo. "Alckmin ainda está um pouco no ar depois da sova eleitoral que levou. Ele ainda não aterrissou", reagiu o petista, ao participar da filiação ao PT do senador Augusto Botelho (PDT). Em visita ao Congresso, depois de almoçar com dirigentes do PSDB, nesta terça, Alckmin fez diversas críticas ao governo Lula e, entre elas, comentários sobre a crise no setor de controle do tráfego aéreo e declarou: "A ineficiência do governo é por terra, mar e ar." O tucano disse estar preocupado com o caos do setor e afirmou que a crise "é resultado da ineficiência do governo. É muito grave e afeta diretamente os setores do turismo e serviços".