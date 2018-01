Garcia é o nome do DEM para compor governo Alckmin O presidente nacional do DEM, senador José Agripino (RN), afirmou que as negociações para que o partido integre o governo de Geraldo Alckmin (PSDB) em São Paulo estão "bem avançadas e perto de um desfecho". Agripino confirmou ainda que o deputado federal Rodrigo Garcia (DEM-SP) "é o nome do partido para integrar o governo", disse. Só falta, segundo ele, definir o cargo que o parlamentar ocupará caso as negociações com Alckmin tenham sucesso.