Garcia: Argentina e Uruguai abrem roteiro de Dilma O assessor de Assuntos Internacionais do Palácio do Planalto, Marco Aurélio Garcia, confirmou hoje que a presidente Dilma Rousseff iniciará pela Argentina e pelo Uruguai uma série de viagens internacionais do seu primeiro ano de governo. A viagem aos países vizinhos ainda não tem data fechada, mas deve ocorrer até o próximo mês. Em fevereiro, Dilma também estará no Peru, onde participará da Cúpula América do Sul e Países Árabes.