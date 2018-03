Garcia admite deixar governo para coordenar campanha de Dilma

O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, afirmou nesta quarta-feira, 31, que há possibilidade de deixar o cargo para coordenar a campanha da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff - pré-candidata do PT à Presidência da República nas eleições deste ano.

"O dia tem três turnos. De manhã e de tarde eu trabalho no governo e de noite trabalharei na campanha. E ainda tenho fins de semana, que posso dedicar a isso. Se, em um determinado momento, constatarmos que há incompatibilidade, evidentemente farei como já fiz na eleição do presidente Lula em 2006, quando me afastei para assumir a coordenação da campanha. Mas até agora está dando para aguentar", disse.

Ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Brasil em Pauta, Marco Aurélio comentou ainda a saída de outros ministros que devem disputar o pleito deste ano. Para ele, o governo não se tornará mais técnico depois que secretários executivos e chefes de gabinete assumirem o comando das pastas.

"Imagine você se sobe um novo ministro, que não conhece nada. O que vamos ter é gente que já conhece como está funcionando e vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. Precisamos, até o dia 31 de dezembro, estar com as coisas funcionando do jeito que funcionaram até agora", acrescentou.