Garcia: 1º encontro de transição deve ocorrer na sexta O assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, chegou nesta manhã à residência da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT). Ele disse que veio conversar com Dilma sobre a viagem que ela fará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana, quando se encontrará com chefes de Estado. Garcia informou que a primeira reunião da equipe de transição do novo governo deve ocorrer, "provavelmente", na sexta-feira.