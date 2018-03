Galvão pede ao MRE lista de portadores de passaporte

Num ofício recebido na semana passada pelo procurador, o Itamaraty informou apenas o número de passaportes, disse que as emissões estariam de acordo com os interesses do País e que o ministro teria o poder discricionário de conceder esses documentos.

Após receber o ofício do procurador Galvão requisitando mais dados, o Itamaraty terá um prazo de 10 dias úteis para prestar as informações ao Ministério Público. Procurada, a assessoria do Ministério das Relações Exteriores não informou os nomes dos beneficiários nem se os filhos e netos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva devolveram os documentos.