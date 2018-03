Gaguim pede cassação do mandato de Siqueira Campos O ex-governador do Tocantins Carlos Gaguim, do PMDB, o deputado federal Júnior Coimbra, também do PMDB, e o deputado estadual Eduardo do Dertins, do PPS, protocolaram ontem, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recurso contra expedição do diploma do governador Siqueira Campos, do PSDB, e seu vice, João Oliveira, do DEM. Se acolhido pelo TSE, o recurso pode resultar na cassação do mandato do governador.