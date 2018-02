Gaeco apreende documentos na Prefeitura de Sorocaba O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual e a Polícia Civil, que investigam um esquema de propina para a instalação de postos em Sorocaba, realizaram buscas e apreenderam documentos hoje na prefeitura da cidade. De acordo com o delegado Wilson Negrão, o objetivo é apurar o possível envolvimento de funcionários públicos com o esquema.