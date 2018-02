Gabrielli tem agenda de candidato na Bahia

Tradicional festejo de meio de ano em todo o Brasil, o São João teve patrocínio da Petrobras em 169 municípios no Nordeste - 142 só na Bahia. A ajuda financeira em seis Estados nordestinos (Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte) foi de R$ 10,6 milhões, dos quais R$ 8,5 milhões destinados à Bahia.

No feriado de 23 a 26 de junho (Corpus Christi), Gabrielli esteve nas festas juninas das cidades de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Itororó e Itapetinga. Na noite de 23, jantou no restaurante D?Guste, em Santo Antônio de Jesus (Recôncavo Baiano), com o prefeito Euvaldo Rosa (DEM) e vereadores.

Na mesma noite, foi a Cruz das Almas, também no Recôncavo. Chegou no início da madrugada do dia 24. Foi recepcionado pelo prefeito Orlandinho (PT). Em entrevistas, reproduzidas em sites e jornais da região, ele justificou: "Estou aqui como presidente da Petrobras, que patrocina o São João em 130 cidades".

No decorrer do dia, ele viajou para o sul da Bahia. Esteve em Itororó acompanhado dos deputados Geraldo Simões (federal) e Rosemberg Pinto (estadual), ambos petistas. Foram recebidos com uma churrascada pelo prefeito Adroaldo Almeida (PT). Ainda na sexta-feira, visitou Itapetinga e almoçou com o prefeito José Carlos Moura (PT). Também foi a Ibicuí, onde o prefeito Cláudio Dourado (PTB) o levou para um encontro com 15 prefeitos, vereadores e lideranças políticas.

Gabrielli não quis dar entrevista sobre as idas recentes à Bahia, o apoio da estatal a festas no Estado e a possibilidade de vir a ser o candidato petista a governador em 2014. A Petrobras detalhou os patrocínios e buscou justificá-los. "A Petrobras patrocina as festividades juninas do Nordeste desde 2005. Em 2011, a companhia patrocinou as festas de São João em 169 municípios do Nordeste, totalizando um investimento de R$ 10,6 milhões. Foram sete Estados beneficiados: Bahia, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.