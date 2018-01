Gabrielli nega que tenha sido responsabilizado

A assessoria de Gabrielli disse que ele entrou em contato com a atual direção da Petrobras para tomar conhecimento do que foi decidido na reunião do conselho de administração da empresa, na última sexta-feira. Segundo fonte ouvida pelo Broadcast, auditoria interna concluiu que Gabrielli e os ex-diretores Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa, preso pela Polícia Federal, na Operação Lava Jato, foram responsabilizados por prejuízos com a compra de Pasadena. A informação teria sido analisada pelo conselho de administração da companhia, na última reunião.

Segundo Gabrielli, a decisão do conselho de administração não foi responsabilizá-lo, entre outros ex-funcionários, mas aguardar a conclusão de investigações da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU). Apenas depois do parecer das duas instituições, a Petrobras tomará qualquer medida, segundo o ex-presidente da Petrobrás. "Ainda não fui comunicado formalmente pela Petrobras a respeito das conclusões da comissão interna em relação à minha atuação no processo de compra de Pasadena. Estou no aguardo das informações", afirmou Gabrielli, em nota oficial.