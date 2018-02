Gabrielli nega que pré-sal tenha 'sufocado' a CPI O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, negou hoje que as discussões em torno dos projetos de lei para a exploração de petróleo da camada pré-sal tenham "sufocado" a divulgação das apurações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com denúncias de supostas irregularidades na companhia. "Na verdade foram os editores de jornais que perderam o interesse, porque a apuração da CPI tem se mostrado num nível técnico, com poucas novidades no dia-a-dia", afirmou.