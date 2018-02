Gabrielli nega que Costa era seu homem de confiança

Em resposta ao questionamento feito pelo líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA), Gabrielli disse não ver nenhum problema no fato de ter se reunido, durante a sua gestão, com Costa, na presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff, na época ministra-chefe da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobras. "Não vejo nenhum problema de se fazer isso, não tem nenhuma significado a mais além das relações profissionais técnicas", afirmou.

Gabrielli declarou que não tinha nenhum conhecimento das suspeitas dentro da estatal que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Ele ressalvou que a maior parte dos casos investigados refere-se a fatos posteriores à saída de Costa da Petrobras - ele deixou o cargo em 2012.