Gabrielli: Lobão poderá ajudar com projetos do pré-sal O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, disse hoje acreditar que o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, poderá ajudar na tramitação dos projetos do pré-sal no Senado, quando reassumir sua cadeira na Casa. "Acho que sim", ao ser questionado sobre a possibilidade de Lobão ajudar a acelerar a tramitação dos projetos. "Lobão é um grande senador", emendou. Lobão deixa hoje o cargo de ministro para disputar as eleições de outubro e reassume seu mandato no Senado.