Gabrielli diz que obra da 'Abreu e Lima' está cara O ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli admitiu nesta quarta-feira, 25, que a obra de construção da refinaria de Abreu e Lima está "definitivamente cara". Em depoimento na CPI mista da Petrobras, Gabrielli contestou o valor preliminar para a obra, de US$ 2,5 bilhões, mas reconheceu que o empreendimento saiu de US$ 4 bilhões para os atuais US$ 18,5 bilhões. A refinaria pernambucana deve começar as atividades no final deste ano.