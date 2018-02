Gabrielli diz que não abrirá mão do seu sigilo bancário O ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli afirmou nesta quarta-feira, 25, que não vai abrir mão do seu sigilo bancário. Em resposta ao questionamento feito pelo deputado Izalci Lucas (PSDB-DF), ele disse que não está envolvido em nenhuma das denúncias de mau uso de recursos públicos ou de corrupção que são alvo de investigações oficiais. "Não tem por que abrir mão do meu sigilo bancário", afirmou. A oposição já apresentou requerimentos para quebrar os sigilos dele, mas os pedidos ainda não foram votados.