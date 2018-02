Gabrielli defende política de patrocínios da Petrobras

Em seu discurso, Gabrielli enumerou as razões da empresa para os investimentos na área de comunicação institucional, que teve um orçamento de R$ 907 milhões em 2009 e é responsável por patrocínios a projetos sociais, culturais, esportivos e ambientais da empresa. Dentre as atribuições está a decisão por patrocínios a festas juninas na Bahia, um dos temas do requerimento da CPI, criada no Senado no dia 15 de maio.

Para o presidente da Petrobras, "a imprensa está injustamente nos cobrando" a respeito da política de patrocínios, apontada por ele como um dos pilares de atuação da empresa. "É lógico que notícias vão aparecer, que denúncias infundadas ou não vão aparecer e estamos desde o início nos colocando à disposição para esclarecimentos", disse, em seu discurso, o gerente executivo de comunicação institucional, Wilson Santarosa.