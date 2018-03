Gabeira vai oficializar candidatura no Rio em maio

O deputado federal Fernando Gabeira (PV-RJ) vai oficializar sua intenção de disputar o governo do estado no dia 1º de maio, em reunião fechada com militantes e dirigentes dos outros três partidos que o apoiam: PSDB, DEM e PPS. O encontro deve contar com a participação da pré-candidata do PV à presidência, a senadora Marina Silva (AC). A presença do governador de São Paulo e pré-candidato tucano, José Serra, é considerada improvável até por integrantes do PSDB fluminense.



Gabeira fará reuniões quinzenais com os pré-candidatos a deputados estaduais e federais dos partidos de sua coligação. O primeiro encontro será com os indicados do DEM. O parlamentar também vai percorrer alguns dos principais municípios do interior do Estado do Rio, começando por Macaé, no norte fluminense,e Nova Friburgo, na região serrana.

As definições ocorreram na noite de segunda-feira, em reunião na casa do ex-governador Marcello Alencar (PSDB). Os partidos também estão próximos de definir a questão da aliança para o Senado. PSDB, DEM e PPS vão lançar o ex-prefeito Cesar Maia (DEM) e o advogado Marcelo Cerqueira (PPS). Como o PV se recusa a apoiar a candidatura de Maia, o partido deve oficializar o nome da vereadora Aspásia Camargo. O argumento do presidente regional da legenda, vereador Alfredo Sirkis, é que a Justiça Eleitoral não exige mais coligações verticais ou horizontais desde 2006.