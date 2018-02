Gabeira responde às insinuações de Marta

RIO DE JANEIRO - O candidato do PV ao governo do Rio, Fernando Gabeira,reagiu com indignação às declarações feitas hoje pela ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy sobre a sua atuação no sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969. Para defender a candidatura presidencial de Dilma Rousseff de ataques na internet sobre sua atuação contra a ditadura militar nos anos 1960 e 1970, Marta acusou Gabeira:"Este sim, sequestrou", disse a petista, afirmando que caberia à Gabeira a incumbência de matar o embaixador (libertado em negociação com o regime militar).

"Ela está equivocada, está inventando coisas, está mentindo", declarou Gabeira, que rechaçou de forma veemente a informação de que ele poderia ter se tornado o assassino do embaixador. "Não havia escala para isso (para um assassinato). Lamento que ela (Marta)use esse tipo de coisa na campanha eleitoral. Até porque tem muita gente dentro do PT que sabe bem dessa história", afirmou. O candidato, que participa de uma aliança ao governo do Rio que inclui o PSDB e o PP, disse, contudo, que não pretende processar a petista pelas declarações. "Vou ignorá-la. Como ela merece, de uns anos para cá."