Gabeira rechaça declarações de petista sobre sequestro O candidato do PV ao governo do Rio de Janeiro, Fernando Gabeira, reagiu com indignação às declarações feitas hoje pela ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy sobre a sua atuação no sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969. Para defender a candidatura presidencial de Dilma Rousseff de ataques na internet sobre sua atuação contra a ditadura militar nos anos 1960 e 1970, Marta acusou Gabeira: "Esse sim sequestrou", disse a petista, afirmando que caberia à Gabeira a incumbência de matar o embaixador (libertado em negociação com o regime militar).