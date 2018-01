Gabeira quer questionar legitimidade de Renan no Congresso

O deputado Fernando Gabeira (PV-RJ) perguntou formalmente ao presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), o que um deputado pode fazer para questionar a legitimidade do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Na linguagem parlamentar, Gabeira apresentou uma questão de ordem, que, ao ser respondida, vira uma norma a ser adotada pela Casa. Gabeira argumentou que vai questionar Renan na próxima sessão do Congresso. Como presidente do Senado, Renan preside as sessões conjuntas de deputados e senadores. "Eu gostaria de questionar a legitimidade, se for possível, com uma representação escrita ou alguma outra forma. A primeira vez que Sua Excelência (Renan) vier aqui presidir o Congresso, eu queria já apresentar esse recurso contra ele", disse Gabeira, no plenário. O deputado lembrou que Renan está submetido a processo no Conselho de Ética do Senado e não se afastou da presidência da Casa nem da presidência do Congresso. "Quais são as possibilidades de um Congressista questionar a legitimidade do presidente do Congresso? Até que ponto, como congressista e deputado, posso questionar a legitimidade do presidente do Congresso? Que instrumento é possível utilizar para isso, uma vez que não temos um Conselho de Ética do Congresso?", questionou Gabeira. Chinaglia ainda vai analisar o Regimento para dar uma resposta à questão de ordem de Gabeira.