Gabeira pede desculpa pública por frases sobre Brasília Um pedido público de desculpas aos moradores de Brasília. É o que foi obrigado a fazer o deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), que ficou com a imagem arranhada junto aos brasilienses depois de ter declarado que, na noite da capital federal, só há prostitutas, lobistas e parlamentares. Ícone da esquerda brasileira e da luta contra o preconceito, Gabeira foi pessoalmente ao encontro do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PFL), na sede do governo, na cidade-satélite de Taguatinga, e depois divulgou uma carta com um pedido formal de desculpas pelas declarações. No encontro, Gabeira prometeu ajudar numa campanha para mudar a imagem que Brasília tem no resto do Brasil, associada à corrupção política, escândalos sexuais, corporativismo e desvios bilionários de dinheiro público. Brasilienses e moradores da capital se sentiram ofendidos pela comparação desastrada e enviaram ao deputado, nos últimos dois dias, cartas e e-mails protestando contra a afirmação do deputado. Em resposta, Gabeira escreveu uma carta reconhecendo o erro. Revelou que vai escrever um livro sobre Brasília e prometeu, a partir de agora, visitar os locais mais importantes da cidade. A carta foi publicada no blog do deputado e enviado a todos que escreveram e-mails reclamando da atitude do parlamentar. A declaração de Gabeira foi publicada na página de frases da revista Veja desta semana. Ela foi pinçada de uma entrevista de mais de oito horas que o deputado deu à revista Playboy e estará nas bancas em fevereiro. "A todos que se sentiram ofendidos com essas afirmações, peço desculpas e esclareço que não queria transmitir a idéia de uma cidade devassa, mas apenas uma característica de capitais, em que, muitas vezes, lugares noturnos apenas prolongam o trabalho", diz Gabeira na carta aos brasilienses. "Há dez anos que procuro entender a cidade, embora ainda tenha muito que estudá-la antes de escrever algo mais apropriado sobre ela. No fluxo da conversa, não me movia nenhuma hostilidade aos que vivem e trabalham aqui", completa ele. Na carta, Gabeira lembra inclusive que recebe e discute transparentemente com lobistas e que viveu ao lado de uma zona de prostituição. "As prostitutas tiveram um papel fundamental na minha educação, protegendo-me e orientando-me em situações perigosas." Em entrevista ao Estado, Gabeira disse que "evidentemente" não tem uma visão moralista dos moradores de Brasília, mas admitiu que não freqüenta a noite da capital, onde fica, "no mínimo", três dias por semana. O governador do DF brincou, dizendo que, como "penitência", daria ao deputado o cargo de "embaixador" responsável por mudar a imagem de Brasília no resto do País. Arruda chegou a lembrar que Gabeira, depois de ter voltado do exílio, teve coragem de ir à praia usando uma sunga de crochê.