Gabeira não enviará Antero Paes de Barros ao Conselho de Ética O deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), integrante da CPI dos Sanguessugas, comunicou nesta terça-feira, 12, ao senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) que considerou "inconsistentes" as denúncias do empresário Luiz Antônio Vedoin e recomendou que o caso não seja enviado ao Conselho de Ética do Senado. Vedoin tinha envolvido Antero na máfia das ambulâncias, mas não detalhou a participação do senador tucano. Gabeira estava encarregado de fazer um relatório preliminar. "Concluí que elas (as acusações contra Paes de Barros) são inconsistentes. Diante desta conclusão, baseada nos fatos revelados até agora, recomendarei que seu caso não seja enviado ao Conselho de Ética do Senado", disse Gabeira na carta a Paes de Barros. O deputado vai apresentar sua conclusão formalmente no dia 4 de outubro. "Neste dia, vou avaliar também o impacto que uma simples empresa como a Planam teve na política de Mato Grosso, comprometendo quase toda uma geração de homens públicos do Estado", afirmou Gabeira.