Gabeira lança candidatura ao governo do Rio O PV, PSDB, DEM e PPS fizeram na manhã de hoje um encontro da aliança e lançaram a pré-candidatura do deputado federal Fernando Gabeira (PV) ao governo do Rio. A festa não teve a presença dos dois pré-candidatos à Presidência que apoiam Gabeira, Marina Silva (PV) e José Serra (PSDB). Segundo Gabeira, eles estarão presentes na convenção estadual que formalizará a candidatura.