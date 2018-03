Gabeira evita comentar ataques de chapa tucana ao PT O candidato do PV a governador do Rio, Fernando Gabeira, evitou hoje comentar os ataques do candidato a vice-presidente da República na chapa tucana, Índio da Costa (DEM-RJ), ao PT. Em entrevista ao portal "Mobiliza PSDB", o democrata associou o PT ao narcotráfico e às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Gabeira, que participou hoje em São Paulo de encontro de candidatos do PV a governador com a candidata da sigla à Presidência, Marina Silva, disse preferir não entrar nesse embate entre PT e PSDB. Perguntado sobre que posição Marina deveria adotar nesse cenário de ataques entre as campanhas dos presidenciáveis José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT), disse que a candidata do PV deveria se concentrar nos assuntos da sua campanha.