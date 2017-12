Gabeira diz que PT e PSDB perdem com descoberta de esquema do dossiê O deputado federal Fernando Gabeira (PV-RJ) afirmou nesta segunda-feira, dia 18, que "os dois lados" (PT e PSDB) perdem com a descoberta do esquema para vender um dossiê contra o candidato tucano ao governo de São Paulo, José Serra. "De um lado, eu suponho que possa influenciar pesadamente as eleições pelo fato de ter havido uma chantagem. Por outro lado, acho que pode influenciar por ter se vinculado a gênese do processo dos sanguessugas a essa decisão da bancada dirigida na época pelo PSDB do Mato Grosso. Então, todo mundo vai perder", declarou Gabeira, em entrevista antes de palestra no Instituto dos Advogados Brasileiros, no Rio. O deputado comparou o atual momento político de confronto entre oposição e governo com "situação semelhante" vivida durante o período do governo Getúlio Vargas em que houve o atentado contra Carlos Lacerda, em 1954. "Aquele episódio está para o governo Getúlio Vargas como este episódio está para o governo Lula", disse Gabeira, após referir-se ao grampeamento dos telefones de três integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Ninguém escutaria juízes do TSE se não tivesse interesse nas eleições. Fico imaginando que tipo de interesses estariam por trás da escuta ilegal." O deputado disse que haverá uma reunião dos deputados da CPI no início da tarde de hoje para definir o que fazer em relação ao dossiê. "Será uma dupla definição: acompanhar as investigação da tentativa de chantagem e pedir os documentos para serem analisados." Durante a palestra, Gabeira afirmou que, se o presidente Lula entender a eventual reeleição como uma "carta-branca", poderá criar "instabilidade" no País.