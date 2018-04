G20 se reúne em meio a divergências sobre medidas de estímulo

As estratégias adotadas pelas economias europeias para enfrentar suas crises de déficit e dívida pública deverão dominar as discussões na reunião de cúpula do G20 que começa neste sábado em Toronto, no Canadá, e revelar uma divisão entre os países do grupo.

Enquanto muitos países europeus defendem as medidas de austeridade implementadas recentemente para colocar suas contas públicas em ordem, os Estados Unidos e outras economias, como o Brasil, já manifestaram preocupação de que a retirada muito rápida dos programas de estímulo possa colocar em risco a recuperação mundial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua ida a Toronto nesta sexta-feira, devido às chuvas no Nordeste do Brasil, mas a posição brasileira será levada ao encontro pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Antes do cancelamento da viagem de Lula, o porta-voz da Presidência da República, Marcelo Baumbach, havia dito que, para o presidente, a retomada do crescimento mundial é "o melhor remédio para o desequilíbrio das contas públicas" e que levaria ao encontro o exemplo do Brasil.

A posição brasileira é de que se dê mais ênfase ao crescimento e que se evite um "ajuste dramático de gastos" e está alinhada com o que os Estados Unidos propõe ao grupo.

Antes de embarcar para o Canadá nesta sexta-feira, Obama disse que as economias do mundo atual estão "intrinsecamente ligadas" e, por isso, os países do G20 devem trabalhar juntos para promover o crescimento econômico.

"Neste fim de semana, em Toronto, eu espero que possamos avançar ao coordenar nossos esforços para promover o crescimento econômico, para buscar a reforma do sistema financeiro e para fortalecer a economia global", disse Obama, que participaria nesta sexta-feira do encontro do G8 (Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Rússia), em Huntsville, a 215 quilômetros de Toronto.

Desafio

Depois de se unir para superar a fase mais aguda da crise, os países do G20 enfrentam agora o desafio de coordenar suas ações para sustentar a recuperação e ir adiante nos planos de reformar o sistema financeiro mundial.

"Era muito mais fácil alguns encontros atrás, quando o propósito comum era estimular a economia", disse à BBC Brasil Donald Brean, co-diretor do G20 Research Group (grupo de especialistas internacionais que acompanham e estudam a atuação do G20).

Segundo Brean, que também é professor de Economia e Finanças da Universidade de Toronto, nos encontros de 2008 e 2009, com a economia mundial em crise, os países conseguiram chegar a um acordo sobre medidas que acabaram evitando um desastre maior.

"Agora, os países terão de descobrir como retirar os estímulos e ao mesmo tempo garantir uma trajetória de crescimento sustentado e equilibrado", disse Brean.

Riscos

Na semana passada, em uma carta aos líderes do G20, o presidente americano, Barack Obama, alertou para os riscos da retirada dos programas de estímulo muito rapidamente.

"É crucial que o momento e o ritmo da consolidação de cada economia se ajustem às necessidades da economia global, à demanda do setor privado e às circunstâncias nacionais", dizia a carta de Obama. "Nossa principal prioridade em Toronto deve ser resguardar e fortalecer a recuperação."

No entanto, os líderes europeus devem defender as medidas adotadas para conter o déficit.

O presidente do Conselho Europeu, Heman van Rompuy, já disse que "a restauração da confiança nas políticas orçamentárias anda de mãos dadas com as estratégias eficazes de crescimento".

A reforma do sistema financeiro mundial e em organismos como FMI (Fundo Monetário Internacional), temas já abordados nas reuniões anteriores, também deverão estar novamente em discussão em Toronto.

A questão do programa nuclear iraniano também deve ser abordada, especialmente em encontros bilaterais entre Obama e outros líderes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.