Fux toma posse como ministro do STF Depois de quase oito meses desfalcado, o Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a ficar completo. O primeiro ministro indicado pela presidente Dilma Rousseff, Luiz Fux, foi empossado hoje na vaga aberta com a aposentadoria, em agosto do ano passado, do ministro Eros Grau.