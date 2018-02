Fux sinaliza que não interferirá na escolha de Feliciano O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), sinalizou que não interferirá na eleição que definiu o deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP) como novo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. "O que o Supremo tem que se meter na eleição de um membro de uma comissão do Parlamento? Então eles provocam que o Supremo se intrometa em assuntos inerentes à atividade (parlamentar). É assunto interno deles", declarou Fux, relator do processo.