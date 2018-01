Fux estreia no STF em sessão com quorum incompleto Após sete meses de espera, o Supremo Tribunal Federal (STF) assistiu ontem à estreia no plenário da Corte do ministro Luiz Fux, substituto de Eros Grau, que se aposentou em agosto. No entanto, o que era para ser a primeira sessão do STF com todos os seus 11 integrantes após mais de meio ano, tornou-se mais uma com quorum incompleto.