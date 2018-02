Futuros presidentes vão precisar da CPMF, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez hoje um apelo aos congressistas, especialmente aos que pretendem se candidatar à presidência da República, para que ajudem a aprovar a emenda que prorroga a CPMF até 2011. Em declaração divulgada pelo programa "Bom dia, Brasil", da TV Globo, Mantega afirmou que, nas negociações sobre a CPMF, é necessário olhar não apenas para um governo, mas para "vários governos". O ministro disse que os futuros presidentes vão precisar do tributo. O ministro, que negocia hoje com senadores do PSDB, lembrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva herdou a CPMF do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e a deixará de "herança" para o próximo. E, dirigindo-se a eventuais candidatos à presidência, Mantega disse que "eles vão precisar da CPMF." A emenda que está em análise no Senado prevê a prorrogação da vigência da CPMF até 2011, e Lula termina seu mandato em 2010.