Futuro partido de Marina pede para internauta escolher número da sigla

A Rede Sustentabilidade, partido que a ex-senadora Marina Silva trabalha para criar, lançou uma enquete no seu site, nesta terça-feira, 13, para que as pessoas votem no número da futura sigla. Até agora os preferidos são o 18, o 99 e o 77.

Além da enquete, a Executiva Nacional da legenda vai realizar, até quinta-feira, outras consultas com profissionais da área de comunicação, artistas e mobilizadores para fazer a escolha.

A Rede corre contra o tempo para conseguir o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Para que Marina possa concorrer novamente à Presidência, o partido precisa ser formalizado até o início de outubro - um ano antes das eleições.

Até agora, das cerca de 500 mil assinaturas necessárias, o grupo conseguiu validar apenas 190 mil nos cartórios eleitorais. A Rede somente poderá escolher um número para usar nas eleições após todo o processo ser finalizado.