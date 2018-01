Futuro governador da Paraíba se defende de denúncias

Segundo colocado na eleição de 2006 ao governo da Paraíba, o senador José Maranhão (PMDB) afirmou que assumirá o lugar do governador Cássio Cunha Lima (PSDB), logo que for publicado o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que ontem à noite, por unanimidade, cassou o mandato de Cunha, pela compra de votos. Segundo Maranhão, sua vaga no Senado será ocupada pelo empresário do ramo de comunicação, Roberto Cavalcanti. Veja Também: TSE confirma cassação do mandato do governador da Paraíba Cassio já anunciou, em João Pessoa, que vai recorrer da decisão, ao Supremo Tribunal Federal. Mas segundo Maranhão, o ato não suspenderá a decisão do TSE. O senador se defendeu da denúncia de que foi alvo no ano passado, de que seu patrimônio cresceu muito nos últimos anos e que não teria declarado rebanho de mais de 28 mil cabeças de gado. Segundo Maranhão essas acusações são calúnias. Todo meu patrimônio está declarado, não em uma mas em todas as declarações do imposto de renda que eu fiz", disse. Segundo Maranhão todos os homens públicos estão sujeito a esse tipo de exposição "e sempre podem se tornar vítima da leviandade e até do interesse de seus adversários", afirmou.