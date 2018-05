Futuro candidato, Padilha vai a missa em Aparecida

O ex-ministro da Saúde saiu de São José dos Campos, onde acontece o Camping Digital do PT neste feriado, e foi a Aparecida com o ônibus da Caravana Horizonte Paulista, da qual é coordenador. O ônibus, com o logotipo da caravana e adaptado para realizar reuniões de trabalho, começou a circular neste final de semana.

Após a missa, Padilha voltou a São José dos Campos. No sábado 19, ele esteve no evento para participar de um ato político. Neste domingo, ao voltar para o encontro, Padilha assistiu à palestra de Jeferson Monteiro, o criador da personagem Dilma Bolada nas redes sociais.

"Estamos a caminho para ver a diva chefe!", brincou o petista no Twitter, sobre o encontro com Monteiro. O camping digital do PT começou na sexta-feira, 18, com debates e oficinas para capacitar militantes do partido a atuar nas redes sociais durante as eleições.

Padilha, que sairá candidato neste ano, usou a rede social também para desejar feliz Páscoa aos internautas e manter a atualização a respeito de suas atividades. A próxima viagem da caravana comandada por Padilha está prevista para quinta-feira, na região de Bauru (SP).

Candidatos

Na missa de Páscoa, Padilha encontrou o pré-candidato do PSB ao Palácio do Planalto, Eduardo Campos, com a família. Campos evitou falar sobre política com os jornalistas presentes, mas respondeu a uma pergunta a respeito do aborto. O pernambucano deixou o posto de governador no início do mês e se mudou recentemente para São Paulo, na preparação para a campanha eleitoral.