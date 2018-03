Fusão do PSDB com outro partido é difícil, diz Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, considerou hoje de "difícil" concretização a fusão do PSDB com outro partido, como o DEM. "Nesse momento acho difícil, mas é preciso manter o diálogo; estar junto com aqueles de mesmo pensamento". Na semana passada, os tucanos trouxeram à tona o debate sobre fusão, mas o assunto vem sendo discutido desde 2010, quando o partido perdeu espaço no Congresso Nacional.